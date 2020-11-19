На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О преобразовании республиканского заказника «Днепро-Сожский».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается преобразование республиканского биологического заказника «Днепро-Сожский» в республиканский заказник «Днепро-Сожский» в связи с изменением его границ, режима охраны и использования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 19 по 29 ноября 2020 г. включительно на электронный адрес: .