|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС О КУЛЬТУРЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
10:08 19.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь о культуре».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, общественное обсуждение организует Министерство культуры.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 27 ноября 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2020
Курсы в банках
на 19.11.2020
Конвертация в банках
на 19.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте