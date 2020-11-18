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ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС О КУЛЬТУРЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ

10:08 19.11.2020 На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь о культуре». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, общественное обсуждение организует Министерство культуры. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 27 ноября 2020 года.