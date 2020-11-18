Постановлением Совета министров № 659 от 18 ноября 2020 года базовая ставка увеличена до 195 рублей (в настоящее время она составляет 185 рублей).

Базовая ставка применяется для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, базовая ставка увеличится с 1 января 2021 г.