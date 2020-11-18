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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ БАЗОВАЯ СТАВКА С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИТСЯ ДО 195 РУБЛЕЙ
18:13 18.11.2020
Постановлением Совета министров № 659 от 18 ноября 2020 года базовая ставка увеличена до 195 рублей (в настоящее время она составляет 185 рублей).
Базовая ставка применяется для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, базовая ставка увеличится с 1 января 2021 г.
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