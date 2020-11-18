ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ЗАКАЗ НА РАЗРАБОТКУ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ РАЗМЕЩЕНИЮ В 2021 ГОДУ


16:44 18.11.2020

Совет министров постановлением № 649 от 16 ноября 2020 года утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2021 году.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень включены такие проекты как:

Брестская область – генеральные планы арановичей и города-спутника Жабинка, схема комплексной территориальной организации Березовского района и др.;

Витебская область – генеральные планы Витебска, Новополоцка, специального туристско-рекреационного парка «Браславский» и др.;

Гомельская область – генеральный план Гомеля, детальный план исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки и др.;

Гродненская область – генеральный план курорта республиканского значения «Новоельня», схемы комплексной территориальной организации Дятловского и Щучинского районов и др.;

Минская область – генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Вилейка», детальный план свободной экономической зоны «Минск», участок № 10, район «Фаниполь» и др.;

Могилевская область – генеральный план Могилева, генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Чигиринка» и др.

Всего в перечень включено 24 градостроительных проекта.

В соответствии с указом от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в очередном финансовом году, ежегодно утверждается Советом министров на основании предложений облисполкомов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2020
валюта курс
EUR 3.0311
USD 2.5559
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0319 +0.0008
USD 2.5528 -0.0031
RUB 3.3610 +0.0117
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0280 3.0330
USD 2.5500 2.5530
RUB 3.3520 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 89.9000 90.4000
USD/RUB 75.9000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте