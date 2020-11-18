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СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ЗАКАЗ НА РАЗРАБОТКУ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ РАЗМЕЩЕНИЮ В 2021 ГОДУ
16:44 18.11.2020
Совет министров постановлением № 649 от 16 ноября 2020 года утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2021 году.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень включены такие проекты как:
Брестская область – генеральные планы арановичей и города-спутника Жабинка, схема комплексной территориальной организации Березовского района и др.;
Витебская область – генеральные планы Витебска, Новополоцка, специального туристско-рекреационного парка «Браславский» и др.;
Гомельская область – генеральный план Гомеля, детальный план исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки и др.;
Гродненская область – генеральный план курорта республиканского значения «Новоельня», схемы комплексной территориальной организации Дятловского и Щучинского районов и др.;
Минская область – генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Вилейка», детальный план свободной экономической зоны «Минск», участок № 10, район «Фаниполь» и др.;
Могилевская область – генеральный план Могилева, генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Чигиринка» и др.
Всего в перечень включено 24 градостроительных проекта.
В соответствии с указом от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в очередном финансовом году, ежегодно утверждается Советом министров на основании предложений облисполкомов.
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