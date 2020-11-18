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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗОБЩЕСТВ
14:30 18.11.2020
Постановлением Совета министров № 641 от 12 ноября 2020 г. скорректирован перечень должностных лиц, назначаемых представителями государства в органах управления хозяйственных обществ (утвержден постановлением Правительства от 18 августа 2020 г. № 492).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, интересы государства будут представлять:
заместитель премьер-министра А. Сивак – в ОАО «Гомельстекло»;
министр промышленности П. Пархомчик – в ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», «Промагролизинг»;
заместитель министра финансов О.Тарасевич – в СООО «Асоба»;
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия В.Гракун – в ОАО «Гомельхлебпром»;
первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу П. Бровкин – в ОАО «Беларуськалий», «Управляющая компания холдинга «Белавтодор».
Постановление вступило в силу 12 ноября 2020 г.
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