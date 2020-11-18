НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗОБЩЕСТВ

14:30 18.11.2020 Постановлением Совета министров № 641 от 12 ноября 2020 г. скорректирован перечень должностных лиц, назначаемых представителями государства в органах управления хозяйственных обществ (утвержден постановлением Правительства от 18 августа 2020 г. № 492). Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, интересы государства будут представлять: заместитель премьер-министра А. Сивак – в ОАО «Гомельстекло»; министр промышленности П. Пархомчик – в ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», «Промагролизинг»; заместитель министра финансов О.Тарасевич – в СООО «Асоба»; заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия В.Гракун – в ОАО «Гомельхлебпром»; первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу П. Бровкин – в ОАО «Беларуськалий», «Управляющая компания холдинга «Белавтодор». Постановление вступило в силу 12 ноября 2020 г.