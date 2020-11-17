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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЛАН НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК ЗА РУБЕЖОМ НА 2021 ГОД
12:19 18.11.2020
Постановлением Совета министров № 648 от 16 ноября 2020 г. утвержден план национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь в иностранных государствах на 2021 год.
План утвержден «в целях продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок».
Согласно опубликованному на сайте правительства постановлению, весной 2021 года национальные экспозиции будут представлены на международной туристической выставке ITB Berlin в Берлине (Германия), международной выставке продуктов питания и напитков FHA – Food & Beverage в. Сингапуре и международной выставке Zimbabwe International Trade Fair в Булавайо (Зимбабве).
В июле 2021 года белорусские товары будут продемонстрированы на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге (Россия).
С октября 2021 года по март 2022 года национальная экспозиция также будет представлена на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ).
Кроме того, планируется участие представителей Беларуси на таких форумах, как международная строительная выставка UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания), четвертая Китайская международная выставка импорта в Шанхае (Китай) и на других значимых мероприятиях.
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