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НА ГОСПРОГРАММУ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫДЕЛЯТ ПОЧТИ 84 МЛН РУБЛЕЙ
11:08 18.11.2020
Постановлением Совета министров № 653 от 16 ноября 2020 года утверждена Государственная программа «Обустройство военных городков» на 2021-2025 годы.
«Документ разработан с учетом приоритета военной сферы национальной безопасности и направлен на поддержание уровня оборонного потенциала, соответствующего возможностям государства и достаточного для решения задач мирного и военного времени», - говорится в комментарии к документу.
Согласно опубликованному на сайте правительства постановлению, на реализацию госпрограммы запланированы средства в размере 83 900 000 рублей. Финансовое обеспечение планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета.
Ответственным заказчиком Государственной программы определено Министерство обороны.
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