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ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ПЕРЕЧИСЛЯТ В ФОНД НАЦРАЗВИТИЯ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ
09:55 18.11.2020
Постановлением Совета министров № 652 от 16 ноября 2020 года утвержден перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2020 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в списке фигурируют 47 предприятий.
Так, наиболее крупные суммы в фонд перечислят следующие организации: РУП «Национальный центр обмена трафиком» - 1 млн рублей, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» - 1,73 млн рублей, РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» - 1,291 млн рублей, ОАО «Минский завод игристых вин» - 1,579 млн рублей, ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» - 26,481 млн рублей.
Средства должны быть перечислены в фонд в ноябре-декабре этого года равными долями не позднее 25 числа каждого месяца.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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