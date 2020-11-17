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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О ПОВЫШЕНИИ ОПЕРАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
18:18 17.11.2020
Лукашенко 17 ноября подписал указ № 415 «О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности». Об этом сообщает его пресс-служба.
«…документ обеспечивает системное совершенствование нормотворческой деятельности, в том числе повышение ее оперативности и качества. Указом вводится планирование подготовки проектов нормативных правовых актов президента и правительства, устанавливающих новое регулирование или системно изменяющих существующее», - говорится в комментарии к документу.
Одновременно устанавливается, что корректировка законодательных актов и постановлений Совета министров должна осуществляться не чаще одного раза в два года (сегодня этот срок составляет не чаще раза в год). Исключение сделано для случаев, когда внесение изменений необходимо для оперативного урегулирования наиболее важных вопросов.
Кроме того, сокращаются сроки разработки и согласования проектов (например, общий срок согласования сокращен с 10 до 7 дней). Определяется порядок подготовки срочных проектов, направленных на решение первоочередных задач. Общий срок их подготовки не может превышать 10 дней, а согласования - двух дней.
В соответствии с документом повышается процедурная самостоятельность государственных органов в нормотворческом процессе, обеспечивается дальнейшая цифровизация нормотворческой деятельности.
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