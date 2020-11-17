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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАНА ГОСПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
17:00 17.11.2020
Постановлением Совета министров № 640 от 12 ноября 2020 г. внесены изменения в Государственную программу развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями предусмотрено увеличение финансирования данной госпрограммы.
Так, общий размер расходов на ее реализацию составит 19 587 044,7 рубля (ранее – 19 226 061,64 рубля). Из них: 6 147 94,22 рубля – средства республиканского бюджета (ранее – 6 210 451,22 рубля); 364 842,98 рубля – средства республиканского централизованного инновационного фонда (ранее – 500 257 рублей); 13 074 607,5 рубля – собственные средства исполнителя (ранее – 12 515 353,42 рубля).
Постановление вступает в силу с 18 ноября 2020 г.
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