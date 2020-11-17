Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 74 от 24.09.2020 внесены изменения в постановление Минтруда и соцзащиты № 57 от 07.07.2014.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, в новой редакции утвержден список производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени (Список № 57).

Из Списка № 57 исключен ряд профессий рабочих (должностей служащих), работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, а также некоторых производств, цехов, работа в которых дает право работающим по отдельным или по всем профессиям рабочих (должностям служащих) на сокращенную продолжительность рабочего времени.

По отдельным должностям служащих (профессиям рабочих) увеличена продолжительность сокращенного рабочего времени. В Список № 57 также включены отдельные новые профессии рабочих (должности служащих), новые работы, производства, цеха, дающие право на сокращенную продолжительность рабочего времени.

Документ вступил в силу с 9 октября 2020 г.