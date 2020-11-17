Государственный комитет по стандартизации вынес на общественное обсуждение проект ведомственного постановления «Об утверждении Правил разработки и применения методик (методов) измерений».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения в области обеспечения единства измерений в части разработки, применения, изменения и отмены первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии и изложенных в отдельном документе.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 ноября 2020 г.