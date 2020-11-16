Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняло постановление № 69 от 3 ноября 2020 г., которым предусматривается изменение постановления МАРТ № 65 в части уточнения порядка установления отпускных цен производителями плодоовощной продукции, в том числе открытого и защищенного грунта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, постановлением № 69 устанавливается пороговое значение предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, на плодоовощную продукцию (открытого и защищенного грунта) в размере не более 10% в случае, если установленные в данной части постановлением № 65 ограничения составили менее 10%.

«Данная мера направлена на обеспечение равных подходов при формировании отпускных цен производителей плодоовощной продукции (открытого и защищенного грунта) с производителями других социально значимых товаров», - пояснили в ведомстве.

Следует отметить, что в соответствии с постановлением № 65 к социально значимым товарам относятся свежий картофель продовольственный, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый, свежие огурцы, свежие помидоры (за исключением свежих картофеля, свеклы столовой, моркови столовой, откалиброванных, мытых, расфасованных в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора), а также свежие яблоки.

Постановление № 69 вступает в силу после его официального опубликования.