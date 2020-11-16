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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ
11:32 17.11.2020
Постановлением Министерства здравоохранения № 93 от 2 ноября 2020 г. утверждена Инструкция о порядке проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации лекарственных средств.
Инструкцией установлен порядок проведения Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении комплекса предварительных технических работ, связанных с проведением экспертиз, апробации методик контроля качества лекарственного средства и контроля качества этого лекарственного средства с использованием таких методик, других исследований, проводимых для подтверждения соответствия лекарственного средства требованиям безопасности, эффективности и качества.
Комплекс предварительных работ проводится перед госрегистрацией (подтверждением госрегистрации) лекарственных средств, условной госрегистрацией (подтверждением условной госрегистрации) лекарственных препаратов, внесением изменений в регистрационное досье.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, не подпадают под действие Инструкции:
упрощенный порядок осуществления госрегистрации лекарственных средств, указанных в приложении 1 к указу от 31 декабря 2019 г. № 499 «Об обращении лекарственных средств»;
регистрация (подтверждение регистрации) лекарственных средств в рамках ЕАЭС и иные процедуры, связанные с регистрацией лекарственных средств, осуществляемые Миндравом в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года и международно-правовыми актами, составляющими право ЕАЭС.
В комплекс предварительных работ входят:
первичная экспертиза документов (включает проверку комплектности и правильности оформления документов, а также оценку соответствия торгового наименования лекарственного препарата критериям, установленным постановлением Министерства здравоохранения от 24 сентября 2020 г. № 78 «О критериях, предъявляемых к торговым наименованиям лекарственных препаратов»;
специализированная экспертиза (представляет собой оценку документов с целью подтверждения соответствия лекарственного средства требованиям безопасности, эффективности и качества с учетом их химико-фармацевтических и клинико-фармакологических особенностей);
апробация и контроль качества, которые проводятся лабораторией фармакопейного и фармацевтического анализа Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.
Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
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