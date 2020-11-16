Постановлением Совета министров № 564 от 29.09.2020 уточнен порядок заключения контрактов с руководителями государственных организаций.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, контракты с заместителями руководителей госорганизаций, подчиненных правительству (за исключением республиканских органов государственного управления), заключаются (продляются) руководителями этих организаций с предварительным согласованием с заместителями премьер-министра, курирующими такие организации, сроков заключения контрактов, в том числе новых, продления ранее заключенных контрактов.

Документ вступил в силу с 3 октября 2020 года.