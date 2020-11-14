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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ДЕКРЕТ О ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА


18:14 16.11.2020

Лукашенко 16 ноября подписал декрет № 4, предусматривающий корректировку декрета № 28 от 17 декабря 2002 года "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий".

«Документ приведен в соответствие с законами "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия", "О нормативных правовых актах", а также с принятыми ранее поправками в закон "Об обеспечении единства измерений"», - говорится в комментарии к документу.

Декретом предусмотрено отнесение измерений с использованием приборов учета готовой продукции при производстве табачных изделий к сфере законодательной метрологии, а также наделение правительства полномочиями по определению порядка использования приборов учета готовой продукции (табачных изделий).
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