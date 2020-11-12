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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИЗЛИЦАМИ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
15:36 16.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности».
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 ноября 2020 г.
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