НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИЗЛИЦАМИ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

15:36 16.11.2020 На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности». Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 ноября 2020 г.