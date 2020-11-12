Постановлением Совмина № 642 от 12 ноября 2020 г. внесены изменения в Правила перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и Правила перевозок пассажиров метрополитеном, утвержденные постановлением правительства № 1088 от 22 ноября 2014 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, постановление направлено на унификацию Правил перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и Правил перевозок пассажиров метрополитеном с Правилами автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совмина № 972 от 30 июня 2008 г.

Принятие постановления обусловлено имевшими место в вышеуказанных правилах различий при оплате проезда, в том числе возможности использования информационных систем продажи билетов, а также в правах и обязанностях пассажиров, обязанностях водителей транспортных средств, проведении проверки оплаты проезда контролирующими лицами.

Кроме того, изменения в правила перевозок пассажиров метрополитеном направлены на уточнение порядка выполнения служебных обязанностей работниками службы безопасности метрополитена.

Постановление № 642 вступает в силу после его официального опубликования.