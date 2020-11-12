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УТОЧНЕНЫ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА
10:58 16.11.2020
Постановлением Совета министров № 643 от 12 ноября 2020 г. скорректированы меры по реализации Указа от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в новой редакции изложены:
план-график реализации проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь;
объемы финансирования проектов и мероприятий Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы;
целевые показатели для республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству, Национальной академии наук, местных исполнительных и распорядительных органов, Белорусского инновационного фонда.
Постановление вступило в силу 12 ноября 2020 г.
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