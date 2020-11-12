НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УТОЧНЕНЫ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА

10:58 16.11.2020 Постановлением Совета министров № 643 от 12 ноября 2020 г. скорректированы меры по реализации Указа от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в новой редакции изложены: план-график реализации проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь; объемы финансирования проектов и мероприятий Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы; целевые показатели для республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству, Национальной академии наук, местных исполнительных и распорядительных органов, Белорусского инновационного фонда. Постановление вступило в силу 12 ноября 2020 г.