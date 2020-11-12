ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


РАБОТНИКАМ СФЕРЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА УВЕЛИЧАТ ЗАРПЛАТУ


09:51 16.11.2020

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 101 от 30 октября 2020 г. с 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания – надбавка за специфику работы в сфере социального обслуживания от 8% до 12% их окладов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, эта мера затронет более 34 тысяч работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

В результате в следующем году, с учетом запланированного роста базовой ставки, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет от 35 до 130 рублей (или в среднем на 9%).

Кроме этого, этим постановлением наименование стимулирующей выплаты – «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется наименованием «надбавка за особенности профессиональной деятельности», так как данное наименование наиболее полно соответствует содержанию данной стимулирующей выплаты. При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним – 10% от оклада работника.

Одновременно вносятся корректировки технического характера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2020
валюта курс
EUR 3.0247
USD 2.5680
RUB 3.3319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0247 +0.0063
USD 2.5680 +0.0129
RUB 3.3319 -0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0320 3.0420
USD 2.5660 2.5680
RUB 3.3130 3.3250
подробнее

Конвертация в банках
на 16.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 91.2500 91.8000
USD/RUB 77.2000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте