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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РАБОТНИКАМ СФЕРЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА УВЕЛИЧАТ ЗАРПЛАТУ
09:51 16.11.2020
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 101 от 30 октября 2020 г. с 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания – надбавка за специфику работы в сфере социального обслуживания от 8% до 12% их окладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, эта мера затронет более 34 тысяч работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.
В результате в следующем году, с учетом запланированного роста базовой ставки, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет от 35 до 130 рублей (или в среднем на 9%).
Кроме этого, этим постановлением наименование стимулирующей выплаты – «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется наименованием «надбавка за особенности профессиональной деятельности», так как данное наименование наиболее полно соответствует содержанию данной стимулирующей выплаты. При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним – 10% от оклада работника.
Одновременно вносятся корректировки технического характера.
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