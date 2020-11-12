Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 101 от 30 октября 2020 г. с 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания – надбавка за специфику работы в сфере социального обслуживания от 8% до 12% их окладов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, эта мера затронет более 34 тысяч работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

В результате в следующем году, с учетом запланированного роста базовой ставки, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет от 35 до 130 рублей (или в среднем на 9%).

Кроме этого, этим постановлением наименование стимулирующей выплаты – «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется наименованием «надбавка за особенности профессиональной деятельности», так как данное наименование наиболее полно соответствует содержанию данной стимулирующей выплаты. При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним – 10% от оклада работника.

Одновременно вносятся корректировки технического характера.