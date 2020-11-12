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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ УКАЗА О ГОСЗАКУПКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАРСТВ И ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
13:50 13.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрены:
централизация процедур госзакупок – проведение организатором процедур закупок однородных медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания, заключение и исполнение им договоров с участником-победителем (участником процедуры из одного источника) для нужд нескольких заказчиков;
определение организаторов из числа организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, для проведения централизованных процедур и осуществления закупок медицинских товаров за счет средств республиканского и местного бюджетов;
порядок установления единого размера вознаграждения для организаторов при закупке медицинских товаров в случае заключения договоров комиссии (поручения) с заказчиками;
возможность заказчикам (организаторам) осуществлять госзакупки запасных частей и (или) расходных материалов для проведения ремонта медицинской техники, а также услуг по ремонту медицинской техники по прилагаемому к проекту указа перечню с применением процедуры закупки из одного источника;
возможность заказчиков осуществлять госзакупки в течение срока, превышающего один год.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 23 ноября 2020 г.
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