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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ УКАЗА О ГОСЗАКУПКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАРСТВ И ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ


13:50 13.11.2020

На общественное обсуждение вынесен проект указа «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрены:

централизация процедур госзакупок – проведение организатором процедур закупок однородных медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания, заключение и исполнение им договоров с участником-победителем (участником процедуры из одного источника) для нужд нескольких заказчиков;

определение организаторов из числа организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, для проведения централизованных процедур и осуществления закупок медицинских товаров за счет средств республиканского и местного бюджетов;

порядок установления единого размера вознаграждения для организаторов при закупке медицинских товаров в случае заключения договоров комиссии (поручения) с заказчиками;

возможность заказчикам (организаторам) осуществлять госзакупки запасных частей и (или) расходных материалов для проведения ремонта медицинской техники, а также услуг по ремонту медицинской техники по прилагаемому к проекту указа перечню с применением процедуры закупки из одного источника;

возможность заказчиков осуществлять госзакупки в течение срока, превышающего один год.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 23 ноября 2020 г.
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