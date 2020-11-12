Решением Витебского облисполкма № 630 от 10 ноября 2020 года проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале решению, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года установлен в размере 22,71 (ранее — 22,12).

Решение вступает в силу после его официального опубликования.