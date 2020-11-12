Подведены итоги обсуждения проекта указа «О мерах по оказанию государственной поддержки», которые проходили с 19 по 30 октября на Правовом форуме Беларуси.

Проектом предусматривается дальнейшее улучшение порядка и условий предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений, а также урегулирование отдельных вопросов строительства гражданами такого жилья.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по проекту указа поступили комментарии от 28 участников. Вопросы участников обсуждения касались следующего:

1. Разрешить досрочное погашение кредита субсидиями по указу от 04.07.2017 № 240 (предоставлять субсидию единовременно, а не в течение срока действия кредитного договора (20 лет).

2. Разрешить использование субсидий, предусмотренных указом № 240, на покупку жилья в населенном пункте по усмотрению очередника.

3. Уравнять семьи, в составе которых имеются дети-инвалиды, с многодетными семьями по размерам субсидий в рамках указа № 240.

4. Разрешить льготное кредитование врачей и медработников, работающих в госструктурах.

5. Предоставлять господдержку на строительство индивидуальных жилых домов на селе из расчета 30 кв. метров на члена семьи многодетным семьям, не работающим и не проживающим на селе.

6. Разрешить многодетным семьям использование льготных кредитов на строительство коммерческого жилья по договорам долевого строительства, приобретение коммерческого жилья.

7. Предоставить право молодым семьям-очередникам Минска на получение господдержки на строительство одноквартирных домов на селе независимо от очередности.

8. Разрешить очередникам, в частности молодым семьям, льготное кредитование без учета очередности их направления на строительство жилья.

9. Предоставить военнослужащим право на получение льготных кредитов на приобретение жилья.

10. Рассмотреть вопрос выдачи медицинским работникам однократно субсидий, покрывающих часть стоимости жилья.

11. Разрешить использование субсидий по указу № 240 на покупку жилья на вторичном рынке либо расширить перечень новостроек, чтобы можно было выбрать жилье в любом районе города.

12. Предоставлять господдержку семьям с двумя детьми в порядке и на условиях, установленных для многодетных семей.

13. Предоставить право на получение господдержки на приобретение жилья гражданам, длительное время состоящим в очереди на жилье.

14. Семью с тремя детьми считать многодетной до исполнения старшему ребенку 23 лет.

15. Ускорить предоставление господдержки на строительство жилья молодым семьям, разделить очередь на строительство квартир и на строительство индивидуальных домов на селе.

Результаты рассмотрения.

По предложению № 5. В проекте с учетом мнения заинтересованных и сложившихся социально-экономических условий закреплено право на получение господдержки на строительство индивидуальных домов на селе из расчета 30 кв. метров на члена семьи многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает на селе, а не оба супруга, как это предусмотрено в настоящее время.

По предложению № 7. В проекте закреплено право очередников Минска на внеочередное получение господдержки при строительстве (реконструкции) жилья в населенных пунктах до 20 тыс. человек.

По предложению № 14. В проекте закреплено право многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся, на получение в полном объеме господдержки до исполнения старшему ребенку 23 лет. Действующие нормы Указа Главы государства от 06.01.2012 № 13 предусматривают возможность получения господдержки на приобретение жилья при наличии оснований, закрепленных в названном Указе, в порядке и на условиях, определенных этим указом.

С учетом имеющихся объемов кредитования жилищного строительства и объемов средств господдержки, предусмотренных на эти цели, иные предложения не поддержаны. Они требуют увеличения затрат бюджета на их реализацию в связи с предлагаемым увеличением размеров господдержки отдельным категориям гражданам, расширением перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение, предоставлением господдержки без учета установленной очередности, расширения направлений использования средств господдержки.

Поступили также предложения, не относящиеся к нормам, подлежащим регулированию проектом указа:

обратить внимание на строительство социального жилья. Мало вводится;

вернуть указ № 585 от 22.11.2007;

ускорить льготное кредитование педагогических работников, проживающих в общежитии более 15 лет;

предоставить возможность приобретения в собственность арендного жилья, предоставленного на период работы, в зависимости от стажа работы;

разрешить использование средств семейного капитала на ремонт квартир, построенных без выполнения отделочных работ;

обратить внимание на обеспечение жильем семей, воспитывающих детей-инвалидов. Ускорить финансирование или приравнять их к многодетным семьям. В целях увеличения объемов финансирования, уменьшения нагрузки на бюджеты городов, компенсировать разницу процентной ставки по кредитам коммерческим банкам на строительство жилья;

принимать на учет нуждающихся в Минске многодетных семей, обеспеченных жильем менее 20 кв. метров на члена семьи, а не 10 кв. метров;

усилить контроль за использованием жилья, построенного гражданами с привлечением господдержки;

предусмотреть, что в случае переезда из одного населенного пункта в другой, постановка на учет нуждающихся осуществляется с даты постановки на такой учет по месту жительства в предыдущем населенном пункте;

разрешить постановку на учет нуждающихся в Минске гражданам при условии проживания в этом населенном пункте 5 лет, а не 10 лет, как это предусмотрено в настоящее время;

ускорить льготное кредитование сотрудников МВД. Очередь не движется, поскольку обеспечиваются жильем многодетные;

ускорить предоставление жилья семьям с двумя детьми, уменьшить процентную ставку по кредитам для таких семей;

как вступить в долевое строительство или купить квартиру на вторичном рынке с использованием льготного кредита врачу;

в случае одного отказа от строительство жилья снимать многодетные семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и ставить их в конец очереди.