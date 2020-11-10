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МИНГОРИСПОЛКОМ УСТАНОВИЛ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
14:42 12.11.2020
Решением Минского городского исполнительного комитета № 3489 от 30 октября 2020 г. установлены коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в зависимости от степени благоустройства и места нахождения жилого помещения, исходя из экономико-планировочных зон города Минска, коэффициенты установлены в следующих размерах:
1-я зона – 1,5;
2-я зона – 1,2;
3-я зона – 1,0;
4-я зона – 0,8;
5-я зона – 0,5.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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