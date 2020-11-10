НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МИНГОРИСПОЛКОМ УСТАНОВИЛ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

14:42 12.11.2020 Решением Минского городского исполнительного комитета № 3489 от 30 октября 2020 г. установлены коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в зависимости от степени благоустройства и места нахождения жилого помещения, исходя из экономико-планировочных зон города Минска, коэффициенты установлены в следующих размерах: 1-я зона – 1,5; 2-я зона – 1,2; 3-я зона – 1,0; 4-я зона – 0,8; 5-я зона – 0,5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.