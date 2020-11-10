Постановлением Госкомимущества № 22 от 6 ноября 2020 г. скорректирован перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых подчиненными Государственному комитету по имуществу госорганизациями при осуществлении административных процедур по заявлениям юрлиц и ИП.

В частности, изменениями предусмотрено, что с 21 ноября 2020 г. госрегистрация возникновения права собственности Республики Беларусь или административно-территориальной единицы на эксплуатируемое капитальное строение, изолированное помещение или машино-место и права хозяйственного ведения или оперативного управления юрлица на такие объекты недвижимого имущества будет осуществляться на основании документа, содержащего сведения из «Единого реестра имущества».

При этом такой документ не будет запрашиваться в отношении объектов недвижимого имущества, которые в силу пункта 5 указа от 18 мая 2020 г. № 168 «О Едином реестре имущества» не подлежат учету в этом реестре (к таким объектам в частности относятся автомобильные дороги общего пользования, мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения).

Как сообщает Национальный правой интернет-портал, основные положения постановления вступают в силу с 13 ноября, иные – с 21 ноября 2020 г.