ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ ПОДЧИНЕННЫМИ ГОСКОМИМУЩЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АДМИНПРОЦЕДУР


13:32 12.11.2020

Постановлением Госкомимущества № 22 от 6 ноября 2020 г. скорректирован перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых подчиненными Государственному комитету по имуществу госорганизациями при осуществлении административных процедур по заявлениям юрлиц и ИП.

В частности, изменениями предусмотрено, что с 21 ноября 2020 г. госрегистрация возникновения права собственности Республики Беларусь или административно-территориальной единицы на эксплуатируемое капитальное строение, изолированное помещение или машино-место и права хозяйственного ведения или оперативного управления юрлица на такие объекты недвижимого имущества будет осуществляться на основании документа, содержащего сведения из «Единого реестра имущества».

При этом такой документ не будет запрашиваться в отношении объектов недвижимого имущества, которые в силу пункта 5 указа от 18 мая 2020 г. № 168 «О Едином реестре имущества» не подлежат учету в этом реестре (к таким объектам в частности относятся автомобильные дороги общего пользования, мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения).

Как сообщает Национальный правой интернет-портал, основные положения постановления вступают в силу с 13 ноября, иные – с 21 ноября 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2020
валюта курс
EUR 3.0184
USD 2.5551
RUB 3.3546
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0180 3.0250
USD 2.5660 2.5680
RUB 3.3200 3.3340
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1780
EUR/RUB 90.6000 91.2500
USD/RUB 77.2000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте