|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ СПИННОГО МОЗГА
12:27 12.11.2020
Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 85 от 20 октября 2020 г. утвержден клинический протокол «Медицинская реабилитация пациентов с травмами спинного мозга (взрослое население)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документ принят с учетом анализа обращений граждан и общественных объединений инвалидов.
В частности, документом установлены общие требования к объему медицинской помощи пациентам с травмами спинного мозга на различных этапах медицинской реабилитации. Речь идет о - лечебно-реабилитационном этапе, ранней стационарной медицинской реабилитации, амбулаторном этапе медицинской реабилитации, домашней медицинской реабилитации, а также о повторной стационарной медреабилитации. Кроме того, в документе устанавливаются требования к объемам специализированной урологической помощи, профилактики и лечения пролежней на этапах медицинской реабилитации пациентов с травмами спинного мозга.
Ожидается, что реализация норм клинического протокола «Медицинская реабилитация пациентов с травмами спинного мозга (взрослое население)» будет способствовать применению в практическом здравоохранении схем (алгоритмов) медицинской реабилитации пациентов с травмами спинного мозга, соответствующих требованиям доказательной медицины и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
Курсы в банках
на 12.11.2020
Конвертация в банках
на 12.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте