Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 85 от 20 октября 2020 г. утвержден клинический протокол «Медицинская реабилитация пациентов с травмами спинного мозга (взрослое население)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документ принят с учетом анализа обращений граждан и общественных объединений инвалидов.

В частности, документом установлены общие требования к объему медицинской помощи пациентам с травмами спинного мозга на различных этапах медицинской реабилитации. Речь идет о - лечебно-реабилитационном этапе, ранней стационарной медицинской реабилитации, амбулаторном этапе медицинской реабилитации, домашней медицинской реабилитации, а также о повторной стационарной медреабилитации. Кроме того, в документе устанавливаются требования к объемам специализированной урологической помощи, профилактики и лечения пролежней на этапах медицинской реабилитации пациентов с травмами спинного мозга.

Ожидается, что реализация норм клинического протокола «Медицинская реабилитация пациентов с травмами спинного мозга (взрослое население)» будет способствовать применению в практическом здравоохранении схем (алгоритмов) медицинской реабилитации пациентов с травмами спинного мозга, соответствующих требованиям доказательной медицины и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.