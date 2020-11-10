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В МИНФИНЕ РАЗЪЯСНИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДРАГМЕТАЛЛОВ И ДРАГКАМНЕЙ


10:58 12.11.2020

В связи с вступлением в силу постановления Минфина от 31 июля 2020 г. № 28 «О совершенствовании работы с ломом и отходами драгоценных металлов» в отношении упрощения учета субъектами хозяйствования драгоценных металлов в образовавшихся у них отходах электрического и электронного оборудования (ЭЭО) на сайте ведомства опубликованы разъяснения.

Как поясняется, постановлением № 28 внесены изменения в Инструкцию о порядке использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденную постановлением Минфина № 34 от 15.03.2004).

В частности, Инструкция дополнена пунктом 722, предусматривающим возможность передачи субъектом хозяйствования переработчику списанного ЭЭО в полной комплектности без изъятия из него лома и отходов драгоценных металлов и без указания в сопроводительных документах массы содержащихся в нем драгоценных металлов. В данном случае изъятие деталей, узлов и комплектующих изделий из ЭЭО, а также принятие на учет содержащихся в них драгоценных металлов осуществляет переработчик. При этом переработчик не направляет организации акт демонтажа (первичной обработки лома и отходов), если иное не установлено договором.

Принятие данной нормы не отменяет требования к субъектам хозяйствования осуществлять обязательный учет драгоценных металлов в таком оборудовании (до списания и передачи переработчику) в соответствии с нормами пункта 34 Инструкции.

Исходя из изложенного, передача переработчику ЭЭО после его списания, в соответствии с пунктом 722 Инструкции, возможна, если в отношении драгоценных металлов, содержащихся в таком ЭЭО, применялась упрощенная система учета с учинением записи «Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания» в соответствии с частью четвертой пункта 34 Инструкции.

До момента передачи такого ЭЭО переработчику субъектам хозяйствования необходимо соблюдать требования законодательства по его учету, инвентаризации и хранению.
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