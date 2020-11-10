Постановлением Совета министров № 635 от 9 ноября 2020 года утверждены переносы рабочих дней в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, в соответствии с постановлением рабочие дни в 2021 году переносятся:

8 января (пятница) на субботу 16 января. При этом днями отдыха будут 7 (четверг), 8 (пятница), 9 (суббота) и 10 (воскресенье) января 2021 года – 4 дня;

10 мая (понедельник) на субботу 15 мая. При этом днями отдыха будут 8 (суббота), 9 (воскресенье), 10 (понедельник) и 11 (вторник) мая 2021 года – 4 дня.

Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

Нерабочими днями в 2021 году являются:

1 и 2 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта – День женщин;

1 мая – Праздник труда;

9 мая – День Победы;

11 мая – Радуница (по календарю православной конфессии);

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября – День Октябрьской революции;

25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).