|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 15 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕЩЕН ЛОВ РЯПУШКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
16:51 11.11.2020
С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
В ведомстве напомнили, что запрет введен постановлением Минприроды № 42 от 2 декабря 2015 г. после исключения ряпушки из списка охраняемых видов.
Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см, внешне похожа на сельдь. Обитает в водоемах Витебской области и некоторых озерах на севере Минской области. Название одного из них созвучно с белорусским названием ряпушки – «сялява».
С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (243 рубля).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
Курсы в банках
на 11.11.2020
Конвертация в банках
на 11.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте