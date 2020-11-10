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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 15 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕЩЕН ЛОВ РЯПУШКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ


16:51 11.11.2020

С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

В ведомстве напомнили, что запрет введен постановлением Минприроды № 42 от 2 декабря 2015 г. после исключения ряпушки из списка охраняемых видов.

Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см, внешне похожа на сельдь. Обитает в водоемах Витебской области и некоторых озерах на севере Минской области. Название одного из них созвучно с белорусским названием ряпушки – «сялява».

С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (243 рубля).
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