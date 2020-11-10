Министерство экономики проводит правовой мониторинг своего постановления от 1 апреля 2019 г. № 9 «Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, цель мониторинга – анализ практики применения постановления № 9, эффективности правового регулирования им общественных отношений.

Задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности постановления № 9; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения постановления № 9; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по реализации документа.

В рамках мониторинга Минэкономики предлагает гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам направлять в адрес министерства информацию и предложения, в том числе о (об): актуальности регулирования постановлением № 9 общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм; наличии в постановлении пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий; совершенствовании положений постановления № 9 (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).

Общие сроки проведения правового мониторинга и направления предложений – с 18 ноября 2020 г. (начало) до 2 декабря 2020 г. (окончание).

Предложения и замечания следует направлять на электронную почту Минэкономики ( ) с обязательным указанием «Правовой мониторинг постановления № 9».

В министерстве обращают внимание, что направленные предложения не будут рассматриваться как электронные обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в адрес Минэкономики и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

Электронные обращения, подпадающее под действие Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», могут быть направлены в Минэкономики в специальную рубрику «Электронное обращение» на официальном сайте министерства.