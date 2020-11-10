ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНЭКОНОМИКИ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА


15:34 11.11.2020

Министерство экономики проводит правовой мониторинг своего постановления от 1 апреля 2019 г. № 9 «Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, цель мониторинга – анализ практики применения постановления № 9, эффективности правового регулирования им общественных отношений.

Задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности постановления № 9; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения постановления № 9; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по реализации документа.

В рамках мониторинга Минэкономики предлагает гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам направлять в адрес министерства информацию и предложения, в том числе о (об): актуальности регулирования постановлением № 9 общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм; наличии в постановлении пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий; совершенствовании положений постановления № 9 (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).

Общие сроки проведения правового мониторинга и направления предложений – с 18 ноября 2020 г. (начало) до 2 декабря 2020 г. (окончание).

Предложения и замечания следует направлять на электронную почту Минэкономики () с обязательным указанием «Правовой мониторинг постановления № 9».

В министерстве обращают внимание, что направленные предложения не будут рассматриваться как электронные обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в адрес Минэкономики и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

Электронные обращения, подпадающее под действие Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», могут быть направлены в Минэкономики в специальную рубрику «Электронное обращение» на официальном сайте министерства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
валюта курс
EUR 3.0256
USD 2.5569
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0150
USD 2.5520 2.5570
RUB 3.3430 3.3520
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.7300 90.3000
USD/RUB 76.3000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте