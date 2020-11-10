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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНЭКОНОМИКИ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
15:34 11.11.2020
Министерство экономики проводит правовой мониторинг своего постановления от 1 апреля 2019 г. № 9 «Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, цель мониторинга – анализ практики применения постановления № 9, эффективности правового регулирования им общественных отношений.
Задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности постановления № 9; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения постановления № 9; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по реализации документа.
В рамках мониторинга Минэкономики предлагает гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам направлять в адрес министерства информацию и предложения, в том числе о (об): актуальности регулирования постановлением № 9 общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм; наличии в постановлении пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий; совершенствовании положений постановления № 9 (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).
Общие сроки проведения правового мониторинга и направления предложений – с 18 ноября 2020 г. (начало) до 2 декабря 2020 г. (окончание).
Предложения и замечания следует направлять на электронную почту Минэкономики () с обязательным указанием «Правовой мониторинг постановления № 9».
В министерстве обращают внимание, что направленные предложения не будут рассматриваться как электронные обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в адрес Минэкономики и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
Электронные обращения, подпадающее под действие Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», могут быть направлены в Минэкономики в специальную рубрику «Электронное обращение» на официальном сайте министерства.
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