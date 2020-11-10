ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ НАДЛЕЖАЩУЮ ПРАКТИКУ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ


13:30 11.11.2020

Постановлением Минздрава № 88 от 23 октября 2020 г. утверждена Надлежащая практика хранения лекарственных средств.

Надлежащей практикой установлены правила по организации хранения лекарственных препаратов, лекарственных растительных препаратов, фармацевтических субстанций, лекарственного растительного сырья для обеспечения их качества и сохранности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, данная практика распространяется на юрлиц и ИП, которые осуществляют фармацевтическую, и (или) медицинскую деятельность, а также иную деятельность, предусматривающую получение, хранение, отгрузку или получение и использование (применение) лекарственных средств.

В частности, документом определены общие требования к оборудованию и помещениям для хранения лекарственных средств и организации их хранения. Среди них:

обязательное хранение лекарственных средств в предназначенных для этих целей помещениях (помещении) или части помещения (зоне);

оборудование помещений для хранения системами электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования (при необходимости) или системами воздушного теплообмена для поддержания оптимального микроклимата;

отделка помещений для хранения (поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

разработка и установление требований по гигиене труда и личной гигиене работников (включают требования к здоровью, гигиене и одежде, по периодичности и методам уборки помещений);

оснащение помещений средствами измерений для регистрации температуры и относительной влажности окружающей среды, прошедших государственную поверку (термогигрометры и (или) другие электронные устройства);

обеспечение защиты помещений от грызунов и насекомых.

Документом также установлены требования к организации хранения отдельных групп лекарственных средств в зависимости от: их физических и физико-химических свойств; воздействия на них различных факторов внешней среды.

Кроме того, ряд ведомственных постановлений и их отдельных положений признается утратившим силу. В перечень таких актов, в частности, включено постановление Минздрава от 15 января 2007 г. № 6 «Об утверждении Надлежащей практики оптовой реализации».

Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
валюта курс
EUR 3.0256
USD 2.5569
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0150
USD 2.5520 2.5570
RUB 3.3430 3.3520
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.7300 90.3000
USD/RUB 76.3000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте