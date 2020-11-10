Постановлением Минздрава № 88 от 23 октября 2020 г. утверждена Надлежащая практика хранения лекарственных средств.

Надлежащей практикой установлены правила по организации хранения лекарственных препаратов, лекарственных растительных препаратов, фармацевтических субстанций, лекарственного растительного сырья для обеспечения их качества и сохранности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, данная практика распространяется на юрлиц и ИП, которые осуществляют фармацевтическую, и (или) медицинскую деятельность, а также иную деятельность, предусматривающую получение, хранение, отгрузку или получение и использование (применение) лекарственных средств.

В частности, документом определены общие требования к оборудованию и помещениям для хранения лекарственных средств и организации их хранения. Среди них:

обязательное хранение лекарственных средств в предназначенных для этих целей помещениях (помещении) или части помещения (зоне);

оборудование помещений для хранения системами электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования (при необходимости) или системами воздушного теплообмена для поддержания оптимального микроклимата;

отделка помещений для хранения (поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

разработка и установление требований по гигиене труда и личной гигиене работников (включают требования к здоровью, гигиене и одежде, по периодичности и методам уборки помещений);

оснащение помещений средствами измерений для регистрации температуры и относительной влажности окружающей среды, прошедших государственную поверку (термогигрометры и (или) другие электронные устройства);

обеспечение защиты помещений от грызунов и насекомых.

Документом также установлены требования к организации хранения отдельных групп лекарственных средств в зависимости от: их физических и физико-химических свойств; воздействия на них различных факторов внешней среды.

Кроме того, ряд ведомственных постановлений и их отдельных положений признается утратившим силу. В перечень таких актов, в частности, включено постановление Минздрава от 15 января 2007 г. № 6 «Об утверждении Надлежащей практики оптовой реализации».

Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.