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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ НАДЛЕЖАЩУЮ ПРАКТИКУ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
13:30 11.11.2020
Постановлением Минздрава № 88 от 23 октября 2020 г. утверждена Надлежащая практика хранения лекарственных средств.
Надлежащей практикой установлены правила по организации хранения лекарственных препаратов, лекарственных растительных препаратов, фармацевтических субстанций, лекарственного растительного сырья для обеспечения их качества и сохранности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, данная практика распространяется на юрлиц и ИП, которые осуществляют фармацевтическую, и (или) медицинскую деятельность, а также иную деятельность, предусматривающую получение, хранение, отгрузку или получение и использование (применение) лекарственных средств.
В частности, документом определены общие требования к оборудованию и помещениям для хранения лекарственных средств и организации их хранения. Среди них:
обязательное хранение лекарственных средств в предназначенных для этих целей помещениях (помещении) или части помещения (зоне);
оборудование помещений для хранения системами электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования (при необходимости) или системами воздушного теплообмена для поддержания оптимального микроклимата;
отделка помещений для хранения (поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
разработка и установление требований по гигиене труда и личной гигиене работников (включают требования к здоровью, гигиене и одежде, по периодичности и методам уборки помещений);
оснащение помещений средствами измерений для регистрации температуры и относительной влажности окружающей среды, прошедших государственную поверку (термогигрометры и (или) другие электронные устройства);
обеспечение защиты помещений от грызунов и насекомых.
Документом также установлены требования к организации хранения отдельных групп лекарственных средств в зависимости от: их физических и физико-химических свойств; воздействия на них различных факторов внешней среды.
Кроме того, ряд ведомственных постановлений и их отдельных положений признается утратившим силу. В перечень таких актов, в частности, включено постановление Минздрава от 15 января 2007 г. № 6 «Об утверждении Надлежащей практики оптовой реализации».
Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
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