|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 27 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ И ТИПАМ
12:24 11.11.2020
С 27 ноября 2020 г. вступает в силу новая Инструкция о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам, утвержденная постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 59 от 15 сентября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в связи с этим соответствующие изменения будут внесены в Торговый реестр Республики Беларусь.
В частности, в соответствие с Инструкцией будут приведены содержащиеся в Торговом реестре справочники вида торгового объекта по месту расположения, вида торгового объекта по ассортименту товаров и типа торгового объекта.
Кроме того, в целях минимизации количества обращений субъектов торговли в местные исполнительные и распорядительные органы, в соответствии с Инструкцией будут обновлены содержащиеся в Торговом реестре сведения о торговых объектах.
Принимая во внимание, что Инструкцией определены новые виды и типы магазинов (например, дискаунтер, антиквариат, пиротехника и др.), субъектам торговли необходимо в месячный срок с 27 ноября 2020 г.: определить новые виды и типы магазинов в соответствии с Инструкцией; проверить содержащиеся в Торговом реестре сведения о принадлежащих им торговых объектах; в случае необходимости изменения указанных сведений в установленном порядке направить в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр.
Сведения об изменении типа и вида торгового объекта представляются в месячный срок со дня их изменения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
Курсы в банках
на 11.11.2020
Конвертация в банках
на 11.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте