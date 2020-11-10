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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 27 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ И ТИПАМ


12:24 11.11.2020

С 27 ноября 2020 г. вступает в силу новая Инструкция о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам, утвержденная постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 59 от 15 сентября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в связи с этим соответствующие изменения будут внесены в Торговый реестр Республики Беларусь.

В частности, в соответствие с Инструкцией будут приведены содержащиеся в Торговом реестре справочники вида торгового объекта по месту расположения, вида торгового объекта по ассортименту товаров и типа торгового объекта.

Кроме того, в целях минимизации количества обращений субъектов торговли в местные исполнительные и распорядительные органы, в соответствии с Инструкцией будут обновлены содержащиеся в Торговом реестре сведения о торговых объектах.

Принимая во внимание, что Инструкцией определены новые виды и типы магазинов (например, дискаунтер, антиквариат, пиротехника и др.), субъектам торговли необходимо в месячный срок с 27 ноября 2020 г.: определить новые виды и типы магазинов в соответствии с Инструкцией; проверить содержащиеся в Торговом реестре сведения о принадлежащих им торговых объектах; в случае необходимости изменения указанных сведений в установленном порядке направить в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр.

Сведения об изменении типа и вида торгового объекта представляются в месячный срок со дня их изменения.
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