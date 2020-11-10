Лукашенко 10 ноября подписал указ № 410 "Об официальных геральдических символах", в соответствии с которым основаны герб и флаг Гродненского района. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, на гербе изображена голова зубра золотистого цвета с серебристыми рогами на фоне красного варяжского щита. Флаг представляет собой полотнище красного цвета с изображением герба района на нем.

В соответствии с указом данные геральдические символы являются собственностью Гродненского района, право распоряжаться которыми имеет Гродненский районный исполнительный комитет. Они могут быть размещены на зданиях, где находятся органы местного управления и самоуправления района, в помещениях для заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Использовать герб и флаг можно во время государственных праздников, торжественных мероприятий, которые проводятся госорганами и другими организациями, а также при проведении народных, трудовых, семейных праздников, спортивных игр и мероприятий, приуроченных к памятным датам.