Наниматели Беларуси с 10 ноября при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать в расчете на одного работника 431,09 рубля.

Согласно указу № 483 от 27 ноября 1995 года, с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах октября 2020 года, составляет 287,39 рубля. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он будет 431,09 рубля.