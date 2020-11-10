ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОВЫЙ РАЗМЕР УДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ С НАНИМАТЕЛЯ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ В БЕЛАРУСИ


10:17 11.11.2020

Наниматели Беларуси с 10 ноября при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать в расчете на одного работника 431,09 рубля.

Согласно указу № 483 от 27 ноября 1995 года, с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах октября 2020 года, составляет 287,39 рубля. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он будет 431,09 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
валюта курс
EUR 3.0256
USD 2.5569
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0180 3.0230
USD 2.5550 2.5590
RUB 3.3400 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1820
EUR/RUB 90.0500 90.6000
USD/RUB 76.3000 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте