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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЙ РАЗМЕР УДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ С НАНИМАТЕЛЯ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ В БЕЛАРУСИ
10:17 11.11.2020
Наниматели Беларуси с 10 ноября при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать в расчете на одного работника 431,09 рубля.
Согласно указу № 483 от 27 ноября 1995 года, с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах октября 2020 года, составляет 287,39 рубля. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он будет 431,09 рубля.
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