На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено:

уточнение необходимости размещения в информационной системе «Тендеры» изменений и (или) дополнений, вносимых закупающей организацией в порядок закупок за счет собственных средств;

уточнение механизма проведения процедуры закупки из одного источника у организаций, которые не являются производителями товара либо официальными торговыми представителями таких производителей;

расширение перечня товаров (работ, услуг), на закупки которых за счет собственных средств не распространяется действие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 ноября 2020 г.