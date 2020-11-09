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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОРМАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАКУПОК ТОВАРОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
14:49 10.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено:
уточнение необходимости размещения в информационной системе «Тендеры» изменений и (или) дополнений, вносимых закупающей организацией в порядок закупок за счет собственных средств;
уточнение механизма проведения процедуры закупки из одного источника у организаций, которые не являются производителями товара либо официальными торговыми представителями таких производителей;
расширение перечня товаров (работ, услуг), на закупки которых за счет собственных средств не распространяется действие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 ноября 2020 г.
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