|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО CРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ КРЕДИТОВ НА ГОД
13:00 10.11.2020
Постановлением Совета министров № 632 от 6 ноября 2020 года срок привлечения кредита Экспортно-импортного банка Китая продлен до 2021 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, на 1 год продлевается срок привлечения $170 млн кредита для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой зоны северной площадки территории первоочередного освоения Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
В первоначальной версии постановления кредит Эксимбанка Китая на $170 млн выдавался на 2015-2019 годы. В 2019 году исправили на 2020 год. Теперь 2020 год заменили на 2021.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2020
Курсы в банках
на 10.11.2020
Конвертация в банках
на 10.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте