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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО CРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ КРЕДИТОВ НА ГОД

13:00 10.11.2020 Постановлением Совета министров № 632 от 6 ноября 2020 года срок привлечения кредита Экспортно-импортного банка Китая продлен до 2021 г. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, на 1 год продлевается срок привлечения $170 млн кредита для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой зоны северной площадки территории первоочередного освоения Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». В первоначальной версии постановления кредит Эксимбанка Китая на $170 млн выдавался на 2015-2019 годы. В 2019 году исправили на 2020 год. Теперь 2020 год заменили на 2021.