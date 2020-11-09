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УТВЕРЖДЕНЫ ПРОЕКТЫ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ В ПРЕДЕЛАХ БРЕСТСКОГО И КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНОВ

11:41 10.11.2020 Решением Брестского областного исполнительного комитета № 477 от 31 августа 2020 г. утверждены проекты водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Западный Буг в пределах Брестского и Каменецкого районов Брестской области. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, также установлены границы водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Западный Буг в составе указанных проектов. Правовой акт разработан в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь. Решение вступило в силу.