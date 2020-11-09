Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа, которым предусмотрена корректировка ряда указов по вопросам регулирования рынка ценных бумаг.

Организатор общественного обсуждения – Департамент по ценным бумагам Министерства финансов.

Обсуждение проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 16 до 26 октября 2020 г. Замечания и предложения также можно было направлять организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по результатам проведения обсуждения проекта указа поступило сорок три предложения от одиннадцати участников публичного обсуждения, которые учтены частично.

Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.