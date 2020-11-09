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БОЛЕЕ 40 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОСТУПИЛО В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
10:10 10.11.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа, которым предусмотрена корректировка ряда указов по вопросам регулирования рынка ценных бумаг.
Организатор общественного обсуждения – Департамент по ценным бумагам Министерства финансов.
Обсуждение проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 16 до 26 октября 2020 г. Замечания и предложения также можно было направлять организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по результатам проведения обсуждения проекта указа поступило сорок три предложения от одиннадцати участников публичного обсуждения, которые учтены частично.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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