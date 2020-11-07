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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ПЕРЕНОСОМ РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2021 ГОДУ
19:01 09.11.2020
Постановлением Совета министров № 635 от 9 ноября 2020 года утвержден перенос рабочих дней в 2021 году.
Согласно документу, рабочие дни в 2021 году переносятся: с пятницы 8 января на субботу 16 января; с понедельника 10 мая на субботу 15 мая.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней, установленный настоящим постановлением, в ином порядке в соответствии с законодательством.
Документ принят в соответствии с частью шестой статьи 136 Трудового кодекса Республики Беларусь.
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