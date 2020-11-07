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МИНПРИРОДЫ РАССМОТРЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНПРОЦЕДУР В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
14:58 09.11.2020
С 20 по 30 октября на Правовом форуме Беларуси проходило общественное обсуждение проекта постановления Совета министров, цель которого – урегулирование проблемных вопросов в части обращения с отходами производства.
Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, при обсуждении проекта поступило 4 комментария, один из которых не относится к формату замечания либо предложения.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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