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НА ПОКУПКУ НОВОЙ ТЕХНИКИ МЧС БЕЛАРУСИ ИЗ БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЯТ ПОЧТИ 720 ТЫС. РУБЛЕЙ
13:36 09.11.2020
Министерство финансов выделит в 2020 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, Министерству по чрезвычайным ситуациям 719 861,21 рубля. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 631 от 5 ноября 2020 г.
Согласно документу, средства будут направлены на приобретение квадроцикла и снегоболотохода с прицепами, а также 18 квадрокоптеров.
Документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 269-З ”О республиканском бюджете на 2020 год“ и вступает в силу со дня его принятия.
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