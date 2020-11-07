Министерство финансов выделит в 2020 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, Министерству по чрезвычайным ситуациям 719 861,21 рубля. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 631 от 5 ноября 2020 г.

Согласно документу, средства будут направлены на приобретение квадроцикла и снегоболотохода с прицепами, а также 18 квадрокоптеров.

Документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 269-З ”О республиканском бюджете на 2020 год“ и вступает в силу со дня его принятия.