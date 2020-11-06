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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
11:25 09.11.2020
Минприроды подведены итоги общественного обсуждения проекта ведомственного постановления «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 45».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка Инструкции о порядке разработки и утверждения инструкции по обращению с отходами производства в целях упрощения для субъектов хозяйствования процедуры согласования соответствующих инструкций.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 октября 2020 г.
При обсуждении проекта поступило 8 комментариев, один их которых частично содержит предложения, не относящиеся к предмету правого регулирования проекта.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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