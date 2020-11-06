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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ В БЕЛАРУСИ НАПРАВЯТ 64,7 МЛН РУБЛЕЙ
10:15 09.11.2020
В соответствии с указом № 409 от 5 ноября 2020 года предусматривается проведение с 1 декабря перерасчета всех трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, на выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 млрд рублей, в том числе на перерасчет по указу 64,7 млн рублей.
Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.
Таким образом, на 6% увеличится основной размер трудовой пенсии.
Между тем размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии.
Законодательством предусматривается установление к пенсиям доплат лицам в возрасте: старше 75 лет – 48,40 руб. (с 1 ноября), старше 80 лет –64,53 руб. (с 1 ноября), а также надбавок на уход: инвалидам 1 группы – 64,53 руб. (с 1 ноября), лицам в возрасте старше 80 лет – 32,27 руб. (с 1 ноября), повышений Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан от 25,81 руб. до 322,65 руб. (с 1 ноября).
Увеличение этих выплат в текущем году было произведено в феврале (на 3,5%), мае (на 2,9%), августе (на 3,8%) и ноябре (на 0,8%) согласно росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ).
В результате средний размер пенсии по возрасту (с учетом надбавок) составит за декабрь 499,7 рубля и увеличится: на 5,5% по сравнению с ноябрем 2020 года (473,5 рубля), на 12,1% по сравнению с декабрем 2019 года (445,9 рубля).
Перерасчет пенсий в декабре будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров.
Это второй перерасчет трудовых пенсий в текущем году. Предыдущий перерасчет был произведен в июле. Трудовые пенсии по возрасту увеличились в среднем на 5,7%.
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