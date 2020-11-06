Министерство юстиции 30 октября 2020 г. приняло постановление № 153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и фондов».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определен состав, порядок хранения и доведения до всеобщего сведения общественными объединениями и фондами отчетности об их деятельности и иных сведений, необходимых для принятия мер по предотвращению финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Согласно документу, общественные объединения и фонды должны ежегодно до 1 марта доводить до всеобщего сведения информацию о своей деятельности, а также о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества. Установлен перечень сведений для данной отчетности.

Эта информация будет размещаться в средствах массовой информации или на сайтах в интернете (при их наличии) либо путем направления по месту государственной регистрации в органы юстиции для последующего размещения на официальном сайте соответствующего органа юстиции в интернете.

С принятием нового документа постановление Минюста от 3 августа 2005 г. № 43 «О порядке опубликования и составе сведений, подлежащих отражению в отчете по использованию фондом своего имущества» признается утратившим силу.

Правовой акт разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и вступает в силу с 20 ноября 2020 г.