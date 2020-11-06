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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «ОЛЬМАНСКИЕ БОЛОТА»
17:46 06.11.2020
С 6 по 16 ноября можно принять участие в общественном обсуждении проекта постановления Совета министров «О преобразовании республиканского заказника «Ольманские болота».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатором общественного обсуждения выступает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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