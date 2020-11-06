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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
17:16 06.11.2020
Постановлением Совета министров № 626 от 3 ноября 2020 г. внесены изменения в Правила оказания услуг почтовой связи общего пользования.
В частности, установлено, что пересылка ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов во внутренних почтовых отправлениях (ПО) осуществляется национальным оператором почтовой связи только в посылках с объявленной ценностью.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, уточнен и порядок приема и выдачи ПО. Так, с 20 ноября 2020 г.:
внутренние ПО, за исключением отправлений ускоренной почты весом свыше 10 килограммов и тяжеловесных посылок, принимаются и выдаются во всех объектах почтовой связи оператора почтовой связи;
внутренние отправления ускоренной почты весом свыше 10 килограммов и тяжеловесные посылки принимаются и выдаются в объектах почтовой связи, определенных оператором почтовой связи;
международные ПО, за исключением отправлений ускоренной почты весом свыше 10 килограммов и посылок весом свыше 10 килограммов, принимаются и выдаются во всех объектах почтовой связи национального оператора почтовой связи;
международные отправления ускоренной почты весом свыше 10 килограммов и посылки весом свыше 10 килограммов принимаются и выдаются в объектах почтовой связи, определенных национальным оператором почтовой связи.
С 3 января 2021 г. адресаты смогут получить информацию о поступлении ПО через сеть сотовой подвижной электросвязи, национальную почтовую электронную систему или электронную почту.
Для этого отправителю необходимо указать в почтовом адресе номер мобильного телефона, электронный почтовый ящик национальной почтовой электронной системы или адрес электронной почты адресата.
Перечень документов, на основании которых выдаются ПО, дополнен иными данными и техническими средствами, позволяющими идентифицировать пользователя.
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