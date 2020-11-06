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С 1 ДЕКАБРЯ В БЕЛАРУСИ В СРЕДНЕМ НА 5,4% ПОВЫСЯТСЯ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ - УКАЗ
16:38 06.11.2020
Лукашенко 5 ноября 2020 года подписал указ № 409, которым предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 декабря 2020 года.
Согласно документу, трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4%- с Br458,25 в ноябре этого года до Br483 в декабре.
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