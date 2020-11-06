На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О волонтерской деятельности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на определение правовых и организационных основ волонтерской деятельности, а также на стимулирование развития волонтерской деятельности в Республике Беларусь и повышение ее престижа.

Организатор общественного обсуждения – Министерство юстиции.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 18 ноября 2020 г.