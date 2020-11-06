Лукашенко 5 ноября 2020 г. подписал указ № 408 «Об учреждениях образования».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, указом изменен перечень учреждений образования потребительской кооперации, отчисления на содержание которых предусмотрены законодательством.

Теперь в него входят Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, а также колледжи Белкоопсоюза: Барановичский технологический колледж; Гомельский торгово-экономический колледж; Гродненский колледж экономики и управления; Молодечненский торгово-экономический колледж; Полоцкий торгово-технологический колледж.

Кроме того, в соответствии с указом Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД присоединен к Центру повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД.

В трехмесячный срок будут внесены изменения в устав учреждения образования, утверждена его структура, численность, штатное расписание и др.

Указ вступает в силу с 7 ноября 2020 г.