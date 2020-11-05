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ВЛАСТИ МИНСКА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»


12:06 06.11.2020

Решением Мингорисполкома № 3500 от 30 октября 2020 года проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале решению, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года установлен в размере 25,008 (ранее — 19,815).

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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